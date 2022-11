Mónica Gaboleiro representa Portugal na Final Mundial do Red Bull UCI Pump Track World Championships

A Final Mundial do Red Bull UCI Pump Track World Championships 2022, que no ano passado se realizou em Lisboa, é disputada este sábado em Santiago do Chile, e contará com a presença de uma atleta portuguesa, Mónica Gaboleiro, que foi apurada na etapa de qualificação disputada em outubro, em Lisboa.

Para esta quinta edição do mundial da mais jovem modalidade do ciclismo, reconhecida pela UCI apenas em 2018, a pista escolhida no Santa Fé Bike Park, será ligeiramente mais curta do que é habitual. Verdadeiramente espetacular, o pump trackconsiste em evoluir numa pista de alcatrão, composta por uma sucessão de rolos e curvas, permitindo que os atletas progridam apenas com o balanço do corpo e praticamente sem o uso dos pedais.

Em competição juntam-se atletas amadores e profissionais, oriundos de diferentes estilos, como o BTT Down Hill, Four Cross, Dirt Jump e a modalidade olímpica de BMX Race. No centro das atenções vão estar certamente o gaulês Eddy Clerte e a belga Aiko Gommers, os atuais detentores do título mundial.

Toda a ação da Final Mundial do Red Bull UCI Pump Track World Championships pode ser acompanhada em direto no sábado, a partir das 20 horas em https://www.pinkbike.com/.