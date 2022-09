Raquel Queirós acaba Taça do Mundo de Val di Sole em 11.º

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A ciclista portuguesa Raquel Queirós foi este domingo 11.ª classificada na Taça do Mundo de cross country olímpico de Val di Sole, em Itália, a última etapa do calendário sub-23 desta categoria.A atleta olímpica, 27ª em Tóquio'2020, cumpriu a prova em 1:13.04 horas, a 4.28 minutos da vencedora, a francesa Line Burquier, no 11.º registo entre 58 ciclistas que terminaram a prova.

Ao todo, Queirós acabou em oitava a geral da Taça do Mundo sub-23, com 391 pontos, numa tabela também encimada por Burquier, com 825.