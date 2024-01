Tiago Ferreira com novo projeto desportivo

O ano de 2024 traz um conjunto de novidades na carreira de Tiago Ferreira, sendo a principal a criação do seu próprio projeto desportivo, criado e pensado à sua imagem e aos seus objetivos. Uma diversidade de patrocinadores com uma relação direta no projeto, permitiu que o mesmo saísse do papel, tornando-se hoje uma realidade, com destaque para aqueles que dão o nome à equipa "VOUZELA | BH" TF Racing Team.

O percurso do ciclista Tiago Ferreira tem vindo a centrar-se no BTT, com um cariz muito focado na competição. Para esta temporada foi definido um calendário com objetivos competitivos claros - como o Campeonato do Mundo de XCM, o Campeonato da Europa de XCM e a aposta na vertente de Gravel. Junta-se um projeto especial a realizar com a Red Bull, marca que tem sido nos últimos anos um apoio de extrema importância para o atleta.

Sendo um projeto que envolve apenas o atleta, a equipa conta com o envolvimento de um conjunto de profissionais que darão todo o apoio, tal como todas as empresas e instituições envolvidas na concretização do projeto "VOUZELA | BH" TF Racing Team.

Tiago Ferreira não esconde o entusiasmo em relação ao futuro: "Este novo projeto é quase como um recomeço na minha carreira. É algo que sempre ambicionei, tendo a motivação extra de poder trabalhar com parceiros e patrocinadores que sempre quis ter. Não será apenas um projeto focado nos resultados e na performance, mas também na imagem e em novos projetos, como é o caso da Red Bull, onde iremos ter um desafio ainda durante o ano de 2024. O objetivo da criação deste projeto é poder ter a minha própria estrutura onde possa planificar o meu calendário com corridas que gosto e poder experimentar outras vertentes, como é o caso do Gravel, que está super na moda e em expansão nos próximos anos".