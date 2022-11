Títulos do Red Bull UCI Pump Track World Championships para Holanda e Suíça

A mais jovem modalidade do ciclismo voltou a mostrar no último fim-de-semana toda a sua vitalidade e dinâmica. Com a participação de 65 atletas de 21 países – Portugal incluído – a final mundial do Red Bull UCI Pump Track World Championships decorreu em Santiago do Chile.

A atleta suíça Christa von Niederhausern fez história ao conquistar o seu segundo título mundial, ao mesmo tempo que assegurou uma presença no pódio em todas as finais mundiais realizadas até hoje (desde 2018). Refira-se que o top 4 da competição terminou todo dentro do mesmo segundo, com as atletas separadas por escassos milésimos de segundo. No setor masculino, foi o holandês Niels Bensink que ditou a lei – deixando o norte-americano Alec Bob a escassos 30 centésimos de segundo.

Portugal marcou presença apenas na competição feminina, onde Mónica Gaboleiro foi 30ª classificada.

Reconhecido pela UCI em 2018, o pump track consiste em evoluir numa pista de alcatrão, composta por uma sucessão de rolos e curvas, permitindo que os atletas progridam apenas com o balanço do corpo e praticamente sem o uso dos pedais. Nesta competição juntam-se atletas amadores e profissionais, oriundos de diferentes estilos, como o BTT Down Hill, Four Cross, Dirt Jump e a modalidade olímpica de BMX Race.