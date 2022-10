Praticante de canionismo morre após queda no norte da Madeira

Um praticante de canionismo (canyoning) faleceu este domingo na freguesia do Seixal, no norte da Madeira, na sequência de uma queda de uma altura aproximada de 10 metros, disse fonte dos bombeiros da localidade.

Segundo a mesma fonte, a vítima é um estrangeiro com 55 anos que caiu de uma altura "estimada entre os seis e os 10 metros" quando praticava esta modalidade na Ribeira do Moinho, na freguesia do Seixal, concelho do Porto Moniz, no norte da ilha da Madeira.

No local estiveram elementos das corporações dos bombeiros de São Vicente/Porto Moniz e Voluntários Madeirenses informou, recusando adiantar mais pormenores sobre o acidente.

O canionismo é uma atividade desportiva que inclui subir o curso de um rio, transpondo os obstáculos naturais.