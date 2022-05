B-Boy Deeogo e B-Girl Vanessa carimbam passaporte para a final mundial do Red Bull BC One

Estão encontrados os representantes portugueses na final mundial do Red Bull BC One. São eles o B-Boy Deeogo e a B-Girl Vanessa, os grandes vencedores da final nacional realizada no último fim de semana no Porto, no emblemático Hard Rock, que agora terão a missão de, em novembro, representar da melhor forma o nosso país numa decisão que se realizará nas origens da modalidade, em Nova Iorque.Com um total de 16 B-Boys e 4 B-Girls presentes, a final nacional do Red Bull BC One mostrou que a modalidade segue em franco crescimento no nosso país, tanto em participantes como em termos de qualidade. Nos diferentes momentos, a qualidade, criatividade e dinâmica dos atletas foi avaliada por um júri internacional de três elementos com créditos firmados na modalidade: os B-Boys XXL e Neguin e a B-Girl Dora. Max foi o anfitrião do serviço, enquanto o som foi conduzido pelo DJ Godzi.A B-Girl Vanessa foi a primeira a celebrar, com a revalidação do título depois de uma intensa batalha de três rounds frente à B-Girl Nastya. Aos 30 anos, a atleta de Leiria volta a receber a enorme responsabilidade de representar as cores lusas na final mundial agendada para novembro: "Estou determinada em pisar o palco de Nova Iorque, é esse o meu principal objetivo. Isso implica passar uma fase de qualificação que me dará acesso a uma disputa com as melhores". Vanessa, que já se dedica profissionalmente ao breaking, destacou ainda "a clara evolução e entusiasmo que a modalidade vive neste momento em Portugal".No setor masculino foi o B-Boy Deeogo que cantou vitória, depois de reunir o consenso do júri frente ao B-Boy Found Kid. "Sendo eu do Porto, este foi naturalmente um momento especial. É a concretização de um sonho para o qual estava capacitado há muito e agora quero continuar esta caminhada de sucesso em Nova Iorque", resumiu o atleta de 30 anos – 20 dos quais dedicados à prática do breaking.O Red Bull BC One tem sido nos últimos 20 anos o grande palco internacional de uma modalidade que está em crescendo. O breaking, uma das várias formas de expressão das danças urbanas, é um movimento cultural iniciado nos anos 80 do século passado nas ruas de Nova Iorque e que rapidamente se expandiu por todo o mundo. A maior e mais prestigiada competição mundial de breaking 1v1 tem envolvido ao longo dos anos as referências da cena nacional, com os b-boys Bruce Almighty e Lagaet e a b-girl Vanessa a levarem bem longe as cores de Portugal.