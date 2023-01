Batalha investe na reabertura do Centro de BTT alargado ao trail

O Centro de BTT, na Pia do Urso, freguesia de São Mamede, na Batalha, vai receber obras de beneficiação para reconquistar a homologação perdida em 2021 e para alargar a atividade ao 'trail', anunciou aquele município do distrito de Leiria.



Os trabalhos para requalificação das estruturas e projeto do Centro de BTT da Batalha - Pia do Urso já foram adjudicados e vão decorrer durante três meses, referiu a autarquia.

A intervenção prevê "a definição de toda a rede de percursos cicláveis e de 'trail'", estando garantida a "instalação das marcações de acordo com os requisitos tipificados nas normas regulamentares aplicáveis". A intenção é garantir a nova "homologação do Centro de BTT", certificação que foi retirada em 2021 pela Federação Portuguesa de Ciclismo "devido à falta de manutenção desta estrutura", recordou a Câmara da Batalha.

Além dos percursos, também o edifício que na aldeia de Pia do Urso apoia os praticantes de BTT e, a partir de agora, os de 'trail', será requalificado para garantir "acesso a instalações sanitárias, espaço de duches rápidos e uma oficina para pequenas reparações e afinações das bicicletas".

Para o novo Centro de Trail, os trilhos e o dossiê técnico estão a ser desenvolvidos em colaboração com o Atlético Clube de São Mamede.

O presidente da Câmara Municipal da Batalha, Raul Castro, considerou pioneira a combinação de BTT e 'trail' numa única estrutura. "Ao conseguirmos oferecer no mesmo território excelentes condições para a prática do BTT turístico e do 'trail', com percursos considerados únicos pelos especialistas, vamos também ser pioneiros ao compatibilizar estas duas modalidades, quer na ótica turística quer na componente desportiva, com milhares de praticantes", afirmou o autarca.