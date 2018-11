Campeões do Red Bull Cliff Diving à aventura na Patagónia

Depois de uma intensa temporada no mais importante e emocionante campeonato de saltos para a água, Rhiannan Iffland e Jonathan Paredes partiram à aventura na Patagónia, para uma viagem de exploração onde tiveram a chance de conhecer novos locais para a prática dos saltos, para lá de também desligarem um pouco de olho na nova temporada.Vencedora das últimas três edições do Red Bull Cliff Diving, Rhiannan Iffland viajou na companhia do campeão de 2017 (terceiro do campeonato deste ano), numa viagem que se iniciou em Puerto Tranquilo com destino ao iceberg conhecido como a "Catedral de Mármore", onde alcançaram as águas geladas desta região, que foi dada a conhecer ao Mundo pelo navegador português Fernão de Magalhães.Quanto aos saltos propriamente ditos, e mesmo não sendo competitivos, Rhiannan e Jonathan não fizeram por menos, saltando de uma altura de 20 metros, com vista para a "Catedral de Mármore", para uma água que estava a uns gélidos 7 graus.É preciso coragem (mais do que o habitual para estes aventureiros...)!