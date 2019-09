Castelo de Bode recebe decisão do Nacional de Wakeboard

A albufeira de Castelo de Bode será este fim de semana, entre sábado e domingo, palco da terceira e derradeira etapa do Campeonato Nacional de Wakeboard, numa última paragem que será decisiva para a definição dos títulos de campeão da presente temporada.Organizada em conjunto pela Federação Portuguesa de Motonáutica (FPM), Associação Portuguesa de Wake (APW) e Nautique Portugal, a competição mobiliza cerca de cinco dezenas de atletas distribuídos por cinco categorias (Promoção, Infantís, Amadores, Femininos e Open), prometendo uma vez mais emoções fortes tanto no sábado (com eliminatórias entre as 14 e as 19 horas) e domingo (com as finais entre as 14 e as 18 horas).Nas contas do campeonato, refira-se, Bernardo Branco é o atual líder da classe rainha – Open Masculinos –, ao passo que nas senhoras a vantagem é de Rute Marta, que lidera com 5 pontos de avanço para Alice Faustino.