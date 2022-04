Centro Comercial Colombo recebe Final Nacional do Red Bull Paper Wings

Depois de apurados os melhores talentos em todo o país, está tudo a postos para a próxima fase do Red Bull Paper Wings : a Final Nacional. O apuramento dos nossos representantes para o Campeonato do Mundo de Aviões de Papel vai animar o Centro Comercial Colombo, em Lisboa, no dia 9 de abril. O destino dos vencedores é a Áustria, onde vão defrontar pilotos de 61 nacionalidades dos cinco continentes.O sonho de voar é provavelmente tão antigo quanto as origens do homem. O percurso até à produção das primeiras aeronaves foi longo e cheio de peripécias. Cerca de dois mil anos antes da tecnologia permitir o nascimento do transporte aéreo, já cruzavam os céus os mais variados modelos de aviões de papel – reza a história que foi na China que tudo começou. Esta paixão chegou aos dias de hoje, levando à criação da "Paper Aircraft Association". É precisamente esta entidade que reconhece o Red Bull Paper Wings como o Campeonato do Mundo de Aviões de Papel, competição que se realiza desde 2006 e segue as regras também reconhecidas pelo Guinness World Record. Em 2022 o mundial está de volta, para contentamento de todos os fãs!Portugal faz parte desta dinâmica, juntamente com mais 61 países que vão disputar os títulos mundiais em Maio próximo. Antes disso é preciso apurar os nossos representantes, o que vai acontecer já no próximo dia 9 de abril, a partir das 16 horas. O local escolhido para a Final Nacional do Red Bull Paper Wings é a Praça Central do Centro Comercial Colombo, um espaço amplo que garante boas condições para os voos e também o acesso do público. Disputam esta final os apurados em quatro sessões de qualificação, nas categorias de distância e duração de voo. A categoria de acrobacia decorre até 21 de abril, em exclusivo no TikTok.Este desafio para estudantes universitários conta com um total de 490 qualificações à volta do mundo. A final mundial do Red Bull Paper Wings 2022 reúne, entre 12 e 14 de maio, os melhores num cenáriode sonho - o Hangar 7. Situado no aeroporto de Salzburgo (Áustria), esta estrutura de arquitetura vanguardista é um espaço de ação e cultura decorado com uma impressionante coleção de autênticas glórias da aviação de todos os tempos. O campeão mundial de cada categoria ganha uma experiência de fim-de-semana com os famosos Flying Bulls.