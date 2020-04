Coronavírus obriga a adiamento do arranque do Red Bull Cliff Diving

Com arranque inicialmente marcado para maio, em Bali, na Indonésia, o Red Bull Cliff Diving também se viu afetado pela evolução coronavírus, algo que levou mesmo ao adiamento do início das provas pelo menos até agosto.





Por agora ainda não se sabe de que forma o calendário será distribuído, mas o certo é que a etapa italiana de Polignano a Mare já 'caiu' do elenco e este ano não se realizará. Ainda assim, há a certeza de que em 2021 estará de volta e "mais forte do que nunca".De notar que etapa do Açores, no Ilhéu de Vila Franca do Campo, em São Miguel, continua agendada para 6 de setembro, ainda que a data ainda esteja sujeita a alterações.E enquanto não voltam as emoções dos saltos mais loucos, nada melhor do que estar atento às redes sociais do campeonato, que de forma regular mantêm os fãs entretidos com momentos de cortar a respiração.