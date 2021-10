Criar, inovar e empreender na universidade: já abriram as inscrições para o Red Bull Basement

Estão abertas as inscrições para a edição de 2021 do Red Bull Basement. Mais uma vez o concurso de empreendedorismo desafia os estudantes universitários a desenvolverem trabalhos capazes de produzir mudanças positivas no futuro, sempre numa lógica disruptiva. As candidaturas podem ser apresentadas até dia 24 de outubro. As melhores equipas de 44 países vão a Istambul participar numa Final Global.



Depois de uma experiência que arrancou em 2019, o Red Bull Basement viaja novamente para Portugal em 2021. Toda a ação vai estar concentrada na FEUP – Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, que desafia todos os estudantes universitários do país a participar neste concurso, que tem as inscrições abertas até às 23h59 do próximo dia 24 de outubro.





Através do Red Bull Basement equipas de jovens empreendedores vão ser motivadas a mostrar toda a sua criatividade e capacidade de inovação. Através dos seus projetos originais e cheios de ambição, a tecnologia é a principal arma para tornar o mundo melhor. Durante o processo que culminará com o apuramento de uma equipa portuguesa, todos os inscritos vão ter acesso a uma rede de apoio, seja através de mentores qualificados ou de workshops.Na última edição, o concurso envolveu mais de 3800 equipas à escala global, acabando a vitória nas mãos da formação britânica Lava Aqua X. Nas palavras de Paramveer Bhachu, um dos seus fundadores, o impacto real é assinalável: "Já conseguimos construir um protótipo, fazer os registos da patente e iniciar as negociações para a sua comercialização", explica. Também a equipa austríaca Audvice, outra das finalistas, teve recentemente bons motivos para celebrar, ao receber um financiamento de seis dígitos para levar ainda mais além a sua ferramenta de aprendizagem e colaboração. Portugal esteve representado pelo projeto ShareAcademy, da dupla de estudantes Edgar Alves (Universidade de Aveiro) e Vasco Machado (Instituto Superior Técnico).As inscrições devem ser concretizadas na plataforma online do Red Bull Basement em https://basement.redbull.com/pt-pt, através da submissão de um vídeo que deve explicar de uma forma clara e consistente a ideia. Para participar, os estudantes devem ter mais de 18 anos e constituir as suas equipas para identificar oportunidades (Insight) e estruturar o seu projeto ou ideia de forma a criar um ambiente favorável à sua incubação. Seguem-se mais duas fases: a seleção (votação e avaliação) e o desenvolvimento. A equipa vencedora será premiada com a participação em dezembro na Final Global do Red Bull Basement, em Istambul, na Turquia, onde vão ter a oportunidade de mostrar os seus projetos a um painel de especialistas. Aqui é esperada a participação de equipas de 44 países.Inscrições até 24 de outubroSeleção das equipas em todo o mundo entre 25 de outubro e 2 de novembroDesenvolvimento do projeto de 2 de novembro a 12 de dezembroFinal Global do Red Bull Basement de 13 a 15 de dezembro