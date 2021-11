Dupla portuguesa na Final Mundial do Red Bull BC One

Portugal batalha a partir deste sábado (dia 4 de novembro) por um lugar na final mundial do Red Bull BC One, com o B-Boy XXL e a B-Girl Vanessa a disputarem a derradeira qualificação. A cidade de Gdansk, na Polónia, recebe os pesos pesados do breaking internacional, com 24 atletas de 17 países motivados na batalha pelo título.



Em setembro passado os melhores talentos do breaking nacional mostraram toda a sua garra na final nacional do Red Bull BC One. O B-Boy XXL e a B-Girl Vanessa venceram e ganharam o direito de representar o nosso país na final mundial da competição.





O encontro está marcado para os dias 4 a 6 de novembro, na cidade polaca de Gdansk, com a Ergo Arena a transformar-se num campo de batalhas preparado para receber um misto de grandes lendas da modalidade do breaking e talentos emergentes. Entre os 24 atletas, 12 masculinos e 12 femininos, de 17 países, pontuam nomes como o atual Campeão do Mundo, o B-Boy Shigekix (Japão) – que foi o mais jovem vencedor da competição – e a B-Girl Kastet (Rússia), que venceu os últimos dois títulos mundiais.Portugal viaja até ao leste europeu focado num primeiro objetivo: conseguir uma qualificação de última hora (Last Chance Cypher) para a grande final. Para isso, os nossos representantes vão estar num grupo de 50 participantes em batalhas sucessivas, até estarem encontrados os quatro melhores de cada categoria. Este momento pode ser acompanhado em direto, no dia 4 de novembro, a partir das 19 horas, no site oficial do evento A avaliação da performance dos atletas foi entregue a um painel de especialistas que dispensa apresentações: B-Boys Menno (Países Baixos), El Níno (EUA) e Kleju (Polónia) e as B-Girls Beta (EUA) e Sarah Bee (França). No dia 6 de novembro, a final mundial do Red Bull BC One é transmitida em direto, a partir das 19 horas, na Red Bull TV, Red Bull BC One Facebook e YouTube.