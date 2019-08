Elite do Wakeboard e Ski Naútico brilhou em Montargil

A promessa era de espectáculo garantido e quem foi à barragem de Montargil, em Ponte de Sor, não saiu defraudado por aquilo que assistiu na segunda etapa dos campeonatos nacionais de Wakeboard e Ski Naútico, uma prova organizada pela Federação Portuguesa de Motonáutica em conjunto com a Nautique Portugal e Associação Portuguesa de Wake (APW) na qual estiveram presentes cerca de 50 atletas, os melhores do panorama nacional, entre jovens, consagrados e veteranos.





No plano competitivo, Francisco Rodrigues venceu a prova rainha do Ski Náutico, ao arrasar a concorrência na classe Open Masculinos, ao contornar três boias a 58 km/hora (com um cabo de 12 metros). "Estou muito feliz e motivado para a última etapa do torneio, que vou ter o prazer de disputar em casa!", declarou o atleta da Water Ski Academy.Já no Wakeboard, o jovem Bernardo Branco, de 23 anos, foi o grande protagonista, vencendo a prova e reforçando a liderança no campeonato. "Na primeira passagem da final garanti a vitória com um conjunto de mortais com rotação de 360 graus. Tudo o que veio a seguir foi a somar", declarou o atleta.