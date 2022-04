Emblemático Hard Club vai receber Final Nacional do Red Bull BC One

O Hard Club, sala de espetáculos emblemática da cidade do Porto, recebe no dia 30 de abril a final nacional do Red Bull BC One, na qual participarão todos os apurados que sairão da fase de qualificação, que se realiza no dia anterior, também na Invicta, mas no Palácio dos Correios.Representar Portugal na final mundial do Red Bull BC One no ano em que a competição regressa às origens: Nova Iorque. Esta é certamente uma das grandes motivações dos participantes da final nacional daquela que é considerada a competição de referência do Breaking.Para carimbar o passaporte e vestir as cores lusas na "Big Apple" é preciso ainda passar por várias fases. Alinhar na derradeira fase de qualificações é sem dúvida uma delas. Todos podem participar, bastando para isso preencher uma inscrição online e aparecer no dia 29 de abril (sexta-feira), a partir das 16 horas, no Palácio dos Correios, no Porto. Esta sessão vai realizar-se à porta fechada e acontece numa data muito especial para todos os envolvidos: o dia mundial da dança.Aos 11 apurados na qualificação juntam-se no dia seguinte, nove wildcards para a disputa da final nacional. Sábado (30 de abril), a partir das 18 horas, as sucessivas batalhas sobem ao palco do Hard Club, em plena Ribeira do Porto, estando as portas abertas ao público (bilhetes gratuitos, mediante reserva prévia). Nos diferentes momentos, a qualidade, criatividade e dinâmica dos atletas será avaliada por um júri de três elementos com créditos firmados na modalidade: os B-Boys XXL e Neguin e a B-Girl Dora. Max será o anfitrião do serviço, enquanto a música fica a cargo do DJ Godzi.O Red Bull BC One tem sido nos últimos 20 anos o grande palco internacional de uma modalidade que está em crescendo. O breaking, uma das várias formas de expressão das danças urbanas, é um movimento cultural iniciado nos anos 80 do século passado nas ruas de Nova Iorque e que rapidamente se expandiu por todo o mundo. A maior e mais prestigiada competição mundial de breaking 1v1 tem envolvido ao longo dos anos as referências da cena nacional, com os b-boys Bruce Almighty e Lagaet e a b-girl Vanessa a levarem bem longe as cores de Portugal. No ano passado, os cobiçados troféus da edição nacional do Red Bull BC One foram erguidos pelo B-Boy XXL e pela B-Girl Vanessa. Já os títulos mundiais foram para aB-Girl Logistx (EUA) e para o B-Boy Amir (Cazaquistão).