Final Nacional do Red Bull Paper Wings apurou representantes portugueses para a decisão mundial

Lisboa foi no último fim-de-semana palco da final nacional do Red Bull Paper Wings, com 33 participantes de todo o país a mostrarem na pista do Colombo toda a sua perícia no lançamento de aviões de papel. Os campeões da maior distância e tempo de voo carimbaram o passaporte para a final mundial da Áustria, onde vão competir com adversários de 61 países.

Estão apurados dois dos três elementos que vão representar Portugal na edição deste ano do Campeonato do Mundo de Aviões de Papel. Depois de um périplo de norte a sul do país com cinco qualificações, o Red Bull Paper Wings reuniu em Lisboa, este fim-de-semana (dia 9 de abril), os 33 melhores pilotos das categorias de distância e tempo de voo.

Com muito público à mistura, a Praça Central do Centro Comercial Colombo foi o palco perfeito para uma tarde bem passada e altamente competitiva. É essa a perceção de Andree Louraço de 27 anos, que foi o primeiro a cantar vitória – com um avião de papel que fez um voo 43,80 metros: "Esta é a minha terceira participação neste campeonato e posso garantir que o nível geral subiu muito. A concorrência não deu tréguas e a presença de muitos espectadores aumentou a pressão. Estou feliz de poder viajar até à Áustria para lutar por um lugar no Top 3", explicou Andree antes de subir ao pódio. Já a categoria de Tempo de Voo foi dominada por Guilherme Barcelos, estudante de 23 anos da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto: "Consegui manter o meu avião no ar 13.30 segundos e isso foi incrível! Acho que o segredo foi ter encontrado o modelo de avião ideal, combinado com uma postura descontraída onde entrei sem grandes expetativas. É uma fórmula a repetir na Áustria", confessou.

O terceiro elemento da formação portuguesa, na categoria de acrobacia, vai ainda ser apurado - com a competição a decorrer em exclusivo no TikTok até ao dia 22 de abril.

Reconhecido pela "Paper Aircraft Association" como o Campeonato do Mundo de Aviões de Papel, o Red Bull Paper Wings realiza-se desde 2006 seguindo regras também reconhecidas pelo Guinness World Record. Este desafio para estudantes universitários conta este ano com um total de 490 qualificações à volta do mundo. A final mundial reúne, entre 12 e 14 de maio, os melhores no Hangar 7 do aeroporto de Salzburgo (Áustria). O campeão mundial de cada categoria ganha uma experiência de fim-de-semana com os famosos Flying Bulls.

FINAL MUNDIAL:

12-14 MAIO \ ÁUSTRIA, Salzburgo, Hangar 7

RECORDES ATUAIS:



DISTÂNCIA DE VOO: 56,61 METROS

DURAÇÃO DE VOO: 13,33 SEGUNDOS