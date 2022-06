Finalistas do Red Bull Dance Your Style conhecidos no Rock in Rio Lisboa

Depois das audições online, o Red Bull Dance Your Style vai avançar para uma segunda etapa de seleção, com a realização da fase de qualificação este domingo, no Worten Game Stage, em pleno Rock in Rio Lisboa. O evento arranca pelas 19 horas e contará com a presença dos 16 bailarinos que se apuraram através das rondas de seleção online e definirá os 8 que se apuram para a decisão final, marcada para 3 de julho.Apresentado por Fausto Bellucci, finalista do programa de televisão "Achas que sabes dançar", da SIC, o evento desenvolve-se ao longo de oito duelos (battles) sucessivos, nos quais apenas os vencedores avançam para a fase seguinte da competição: a final nacional do Red Bull Dance Your Style. O papel do público é também aqui um elemento diferenciador, uma vez que serão os espectadores a escolher os oito finalistas que se irão juntar no dia 3 de julho no UBBO da Amadora a mais oito wildcards, para disputar a derradeira fase da competição portuguesa.O vencedor da final nacional vai representar Portugal na Final Mundial do Red Bull Dance Your Style 2022, que decorre no dia 10 de dezembro, na África do Sul. O título mundial vai envolver mais de 60 participantes de 30 países.Igor Brito \ ALGARVEDebora N’jioukou \ LISBOACarlos Zagalo \ LISBOARafael Freitas \ MAIAFrancisco Figueiredo \ MATOSINHOSVictoria Assunção \ MATOSINHOSIsabel Correia \ MAIAJosé Gonçalves \ MARGEM SULGuilherme Pereira \ LISBOATomás Santos \ LISBOALúcia Moreira \ LISBOAMarta Sul \ LISBOADiogo Viegas \ ALGARVELuís Sousa \ ALGARVETeresa Nabais \ LISBOAAndré Ferreira \ PORTO