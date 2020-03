Gustavo Ribeiro numa conversa improvável com os Capitão Fausto

A poucos dias do concerto no Campo Pequeno com a Orquestra Filarmonia das Beiras, marcado para este sábado, os Capitão Fausto juntaram-se com skater profissional Gustavo Ribeiro para uma conversa improvável na qual mostraram que a música e o desporto, nomeadamente o skate, têm mais em comum do que podemos imaginar. Nesta conversa, promovida pela Red Bull, a banda e o skater partilharam percursos, sonhos e desafios.