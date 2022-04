Hora de decisões no Red Bull BC One: craques do breaking em teste no Porto

O Porto vai ser este fim de semana a capital do breaking português. Será lá, na cidade Invicta, que entre sexta-feira e sábado se irão disputar as qualificações e a grande final do Red Bull BC One, o campeonato internacional que irá consagrar os melhores a nível nacional e, posteriormente, a nível global, numa decisão mundial marcada para a origem da modalidade: Nova Iorque.





Mas antes de chegarem a Nova Iorque, os B-Boys e B-Girls portugueses terão de passar por um processo de seleção apertado que se inicia esta sexta-feira, com a realização das qualificações. Abertas a todos os interessados (as inscrições podem ser feitas no site criado para o efeito ), as qualificações decorrem a partir das 16 horas, no Palácio dos Correios, no Porto. Esta sessão vai realizar-se à porta fechada e acontece numa data muito especial para todos os envolvidos: o dia mundial da dança.Definidos os 11 apurados, seguir-se-á no sábado a grande final, agora marcada para o emblemático Hard Club, em plena Ribeira do Porto. Com portas abertas ao público - os bilhetes são gratuitos mediante reserva prévia -, a grande decisão do campeonato arranca pelas 18 horas e contará com um total de 20 participantes (11 apurados e 9 wild cards). Nos diferentes momentos, a qualidade, criatividade e dinâmica dos atletas será avaliada por um júri de três elementos com créditos firmados na modalidade: os B-Boys XXL e Neguin e a B-Girl Dora. Max será o anfitrião do serviço, enquanto a música fica a cargo do DJ Godzi.

O Red Bull BC One tem sido nos últimos 20 anos o grande palco internacional de uma modalidade que está em crescendo. O breaking, uma das várias formas de expressão das danças urbanas, é um movimento cultural iniciado nos anos 80 do século passado nas ruas de Nova Iorque e que rapidamente se expandiu por todo o mundo. A maior e mais prestigiada competição mundial de breaking 1v1 tem envolvido ao longo dos anos as referências da cena nacional, com os b-boys Bruce Almighty e Lagaet e a b-girl Vanessa a levarem bem longe as cores de Portugal. No ano passado, os cobiçados troféus da edição nacional do Red Bull BC One foram erguidos pelo B-Boy XXL e pela B-Girl Vanessa. Já os títulos mundiais foram para a B-Girl Logistx (EUA) e para o B-Boy Amir (Cazaquistão).