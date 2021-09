Itália recebe ronda de consagração no Red Bull Cliff Diving World Series

Chega este fim de semana o fim a temporada de 2021 do Red Bull Cliff Diving World Series, este ano encurtada para apenas cinco etapas (mais uma de exibição) por conta das condicionantes provocadas pela pandemia da Covid-19. Ainda assim, o espectáculo tem sido nota dominante e a etapa final, em Polignano a Mare, não promete menos do que muita emoção, ainda que as contas dos títulos já estejam fechadas. Será, por isso, uma ronda de consagração para os atuais campeões Rhiannan Iffland e Gary Hunt, nomes maiores da modalidade, que voltaram a repetir o feito do último ano.





Será a segunda ronda consecutiva em solo italiano, depois de no último fim de semana Puglia ter sido palco de uma etapa inédita, onde tanto Iffland como Hunt fecharam logo ali as contas do título. Ambos venceram as respetivas provas, conseguindo cavar uma diferença no topo que será impossível de encurtar nesta última ronda. Iffland chegou aos 800 pontos - mais 220 do que Jessica Macaulay -, ao passo que Hunt alcançou os 760 - mais 150 do que Constantin Popovici.Com as contas do título fechadas, a etapa final, nas águas do Adriático, será decisiva para definir quem se qualifica diretamente para a edição do próximo ano, pelo que a emoção (e espectáculo) está já garantida.12 junho | São Rafael, FRANÇA14 agosto | etapa de exibição | Oslo, NORUEGA28 agosto | Mostar, BÓSNIA E HERZEGOVINA12 setembro | Downpatrick Head, IRLANDA22 setembro | Puglia, ITÁLIA26 setembro | Polignano a Mare, ITÁLIA1º Gary Hunt, 760 pts2º Constantin Popovici, 610 pts3º Catalin Preda (W), 469 pts4º Alessandro De Rose, 326 pts5º David Colturi, 280 pts6º Michal Navratil, 247 pts7º Carlos Gimeno (W), 232 pts8º Andy Jones, 197 pts9º Nikita Fedotov, 180 pts10º Aidan Heslop, 172 pts1º Rhiannan Iffland, 800 pts2º Jessica Macaulay, 580 pts3º Molly Carlson (W), 476 pts4º Eleanor Smart, 336 pts5º Xantheia Pennisi (W), 301 pts6º Yana Nestsiarava, 270 pts7º Maria Paula Quintero, 231 pts8º Iris Schmidbauer, 190 pts9º Adriana Jimenez, 189 pts10º Meili Carpenter, 124 pts