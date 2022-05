Já abriram as inscrições para o Red Bull Dance Your Style 2022

O Red Bull Dance Your Style está de volta ao nosso país! O conceito tem revelado talentos pelos quatro cantos do mundo, desafiando duplas de concorrentes a mostrar toda a sua paixão pela dança em batalhas de um para um. As audições começam online e os eleitos vão ao palco do Rock in Rio lutar por um lugar na final nacional.

O Red Bull Dance Your Style é assumidamente um hino à Street Dance, desafiando bailarinos, performers ou simples apaixonados pela dança a mostrar todo o seu talento e capacidade de improvisação numa competição única.

Portugal está entre os países escolhidos para viver esta dinâmica em 2022, num processo que arranca agora com a abertura das audições online, que decorrem entre 26 de maio e 17 de junho e todos podem participar (inscrições em https://www.redbull.com/pt-pt/events/red-bull-dance-your-style-portugal-2022/). Dentro do vasto portfólio das danças urbanas, todos os estilos são bem vindos. Não existem limites estabelecidos, sendo o Hip Hop, oHouse, o Popping ou o Locking alguns exemplos de correntes muito em voga nas últimas edições da competição.

A decisão de escolher os 16 elementos mais criativos e surpreendentes das audições vai ser confiada a um júri composto por profissionais com créditos firmados na dança contemporânea – Joana Lima,Vitor Fontes e Sílvio Ferreira. E daqui o próximo passo é, no dia 26 de junho, subir ao palco do Rock in Rio para disputar a qualificação, que dará acesso à final nacional! O público vai ser chamado a votar na seleção dos oito finalistas, que se irão juntar no dia 3 de julho no UBBO da Amadora a mais oito wildcards, para disputar a derradeira fase da competição portuguesa.

O vencedor da final nacional representa Portugal na Final Mundial do Red Bull Dance Your Style 2022, que decorre no dia 10 de dezembro, na África do Sul. O título mundial vai envolver mais de 60 participantes de 30 países.

RED BULL DANCE YOUR STYLE 2022

#AUDIÇÕES ONLINE \ 26 MAIO - 17 JUNHO

Seleção 16 participantes

#QUALIFICAÇÃO NACIONAL \ 26 JUNHO

20H . ROCK IN RIO . LISBOA

Seleção 8 finalistas

_

#FINAL NACIONAL \ 3 JULHO

17H . UBBO . AMADORA

8 finalistas + 8 wildcards

_

#FINAL MUNDIAL \ 10 DEZEMBRO

ÁFRICA DO SUL . JOANESBURGO