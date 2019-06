Jetski: Furacão açoriano concretiza sonho

O açoriano Gonçalo Rodrigues fez história na Sardenha (Itália), ao sagrar-se campeão do Mundo em GP3. O ‘furacão dos Açores’, como é conhecido, bateu o belga Quinten Bossche, que havia vencido o título... 15 vezes.

Aos 19 anos, o jovem que há dois teve a carreira em risco [ver apoio] consumou o sonho que tem desde que competiu pela 1ª vez no Mundial. "Desde 2014 que penso nisto, já fui vice-campeão mundial em 2015, mas este é o sonho de qualquer piloto", confessou.

Um sonho concretizado ao fim de apenas sete anos de competição: Gonçalo começou em 2012, por mão do seu pai, e não tardou muito em começar a destacar-se. Campeão açoriano e 3º classificado a nível nacional no 1º ano, foi no Campeonato da Europa de Mirandela, em 2012, que se apresentou ao Mundo, com um 5º lugar.

De promessa a certeza foi um passo: campeão nacional júnior em 2013, europeu em 2014, tem um palmarés tão vasto que o espaço para os troféus já é curto. "Treino seis dias por semana, dividindo o meu tempo entre o ginásio, a bicicleta de estrada e o jet ski, na baía de Ponta Delgada, sempre com a mesma garra e foco nos objetivos traçados para a época. E ainda tenho de deixar tempo para estudar", diz o estudante do 12º ano que quer entrar na Escola Naval.



Lesão grave obrigou-o a parar em 2017



A ascensão meteórica de Gonçalo Rodrigues quase conheceu um ponto final prematuro em 2017, quando uma lesão sofrida num treino o deixou no ‘estaleiro’. "Foi o pior momento da minha carreira", recorda o piloto. "O osso do pé saiu do sítio. Fiquei com os ligamentos muito frágeis e tive de estar parado três meses e sujeito a operação com repouso de oito meses . Mas com o imenso treino na zona do pé a lesão foi recuperada e sem necessidade de fazer cirurgia." Tido pelos amigos como um verdadeiro "homem do mar", o açoriano quer continuar a evoluir e subir para o escalão de GP2. "É o próximo objetivo, tentar subir e ver se surgem alguns apoios para este novo projeto."



Autor: André Martins