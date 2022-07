Kate Byednenko vence Final Nacional do Red Bull Dance Your Style 2022

Kate Byednenko foi a grande vencedora da Final Nacional do Red Bull Dance Your Style e vai ter a honra de representar o nosso país, juntamente com Sílvio Ferreira, na Final Mundial, marcada para o final do ano em Joanesburgo, na África do Sul. A decisão ocorreu no último domingo, no Ubbo da Amadora, com Kate a ser a mais forte entre os 16 finalistas, depois de uma série de sucessivas batalhas de um para um, em que quem decidia era o público presente.

E foi assim, passo a passo, que a bailarina ucraniana, que reside no Barreiro há 20 anos, acabou por vencer. Na decisão, perante Viegas, o nível esteve tão alto e equilibrado que não houve consenso nas votações. E isso obrigou a ronda extra, na qual Kate acabou por levar a melhor. Agora, já de olho na Final Mundial garante que "o objetivo é representar Portugal ao mais alto nível".





A seu lado estará Sílvio Ferreira, que venceu a final nacional de 2021, que também esteve presente e partilhou a mesma ambição. "Passou um ano e sinto que tenho a preparação certa para sonhar com o título mundial", declarou o bailarino de Barcelos.

A Final Mundial do Red Bull Dance Your Style 2022 reúne no dia 10 de dezembro em Joanesburgo, na África do Sul, mais de 60 participantes de 30 países.