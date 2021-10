Lisboa recebe Red Bull UCI Pump Track World Championships

A pista do Parque das Nações, em Lisboa, recebe nos dias 15, 16 e 17 de outubro o Red Bull UCI Pump Track World Championships. Uma oportunidade única para conhecer de perto aquela que é a mais jovem modalidade do ciclismo, envolvendo 70 atletas de 25 países. O público pode acompanhar o evento no local ou através da internet.



Há uma nova modalidade do ciclismo a despertar e Lisboa será a sua capital entre os próximos dias 15 e 17 de outubro. O Red Bull UCI Pump Track World Championships reúne na pista oficial do Parque das Nações, junto à Ponte Vasco da Gama, os melhores valores do Pump Track – sendo esperados neste campeonato do mundo, 70 atletas em representação de 25 países.





Foi apenas em 2018 que a Federação Internacional de Ciclismo (UCI) reconheceu a nova e dinâmica modalidade do Pump Track. Esta consiste em evoluir numa pista de alcatrão, composta por uma sucessão de rolos e curvas, permitindo que os atletas progridam apenas com o balanço do corpo e sem praticamente pedalar. Considerada acessível a todos, esta vertente permite a utilização de diferentes tipos de bicicleta, sejam de BMX, de BTT ou até de passeio.A pista do Parque das Nações foi inaugurada no ano passado e tem uma extensão total de 285 metros, sendo composta por 16 curvas. A competição coloca na pista um piloto de cada vez (solo runs), sendo o objetivo completar as voltas no mais curto espaço de tempo possível. Esta nova modalidade mistura atletas amadores com profissionais do ciclismo, oriundos de diferentes estilos, como o BTT Down Hill, Four Cross e as modalidades olímpicas do Cross Country ou BMX.O espetáculo está garantido, num programa ao ar livre que é sem dúvida uma excelente sugestão para toda a família (entrada livre). Os entusiastas da bicicleta e os fãs do Pump Track que não tiverem a oportunidade de viajar até Lisboa vão também poder acompanhar toda a ação através da internet.Além dos apurados nas 12 sessões organizadas à volta do mundo, há ainda espaço para novos talentos. Nos dias 15 de outubro (inscrições e treinos) e 16 de outubro (Last Chance Qualifier), vai decorrer uma qualificação especial aberta a qualquer atleta federado, maior de 17 anos. Esta é assim a grande oportunidade para os entusiastas desta nova modalidade que não tiveram oportunidade de entrar nas qualificações internacionais desta competição. A participação está aberta a atletas masculinos e femininos, misturando atletas amadores com profissionais do ciclismo, oriundos de diferentes estilos, como o BTT Down Hill, Four Cross e as modalidades olímpicas do Cross Country ou BMX.A Final Mundial do Red Bull UCI Pump Track World Championships conta com os apoios da Junta de Freguesia do Parque das Nações, da Câmara Municipal de Lisboa, da GHOST e da Riding Culture.