Lisboa recebe Red Bull UCI Pump Track World Championships a 8 de outubro

Pelo terceiro ano consecutivo, Lisboa integra o calendário da mais importante competição internacional de Pump Track – uma das mais jovens modalidades do ciclismo. O Red Bull UCI Pump Track World Championships regressa ao Parque das Nações no dia 8 de outubro para uma etapa de qualificação que servirá para definir o campeão nacional e também o concorrente apurado para a final mundial, para a qual as inscrições já estão abertas no site oficial do evento Reconhecida em 2018 pela Federação Internacional de Ciclismo (UCI), a modalidade do Pump Track consiste em evoluir numa pista de alcatrão, composta por uma sucessão de rolos e curvas, permitindo que os atletas progridam apenas com o balanço do corpo e praticamente sem o uso dos pedais. Inaugurada em 2020, a pista do Parque das Nações tem uma extensão total de 285 metros, sendo composta por 16 curvas. A competição coloca na pista um piloto de cada vez (solo runs), sendo o objetivo completar as voltas no mais curto espaço de tempo possível. Esta nova modalidade concentra atletas amadores com profissionais do ciclismo, oriundos de diferentes estilos, como o BTT Down Hill, Four Cross, Dirt Jump e a modalidade olímpica de BMX Race. Além disso, e exclusivamente para os atletas portugueses estará ainda em causa a atribuição do título de Campeão Nacional, que será determinado com base nos tempos de prova, fruto de uma iniciativa conjunta com a Federação Portuguesa de Ciclismo.O apuramento para a final mundial do Red Bull UCI Pump Track World Championships, que decorre no dia 20 de novembro em Santiago do Chile será também assegurado ao longo da competição, pelo que Lisboa é assim uma das 22 cidades eleitas para o circuito mundial de 2022, depois de no ano passado ter recebido a final mundial, que entregou a coroa de Campeões do Mundo a Eddy Clerte (masculinos) e Aiko Gomers (femininos).O público terá acesso livre ao evento, com os treinos a decorrer no dia 7 e a competição no dia 8 de outubro.