Matt Hall campeão na última temporada de Red Bull Air Race

O australiano Matt Hall entrou este fim de semana para a história do Red Bull Air Race World Championship, ao sagrar-se campeão naquela que foi a última temporada do mais conceituado campeonato de acrobacias aéreas do Mundo. O feito do piloto australiano, de 47 anos, foi conseguido em solo japonês, pese embora ter sido apenas terceiro em Chiba, atrás do anfitrião Yoshihide Muroya e de Kirby Chambliss.Um derradeiro posto no pódio que bastou para Hall celebrar o título, graças a uma diferença de apenas um ponto para Muroya, que perante o seu público não conseguiu repetir a conquista de 2017. Quanto a Hall, despediu-se do campeonato com o seu primeiro título, isto depois de em 2018 ter sido segundo colocado.Para a história do Red Bull Air Race World Championship ficam 12 épocas de emoções fortes, com 94 corridas disputadas à volta do Mundo, quatro delas em solo nacional - nos anos de 2007, 2008, 2009 e 2017.1.º Matt Hall (Austrália), 81 PTS2.º Yoshihide Muroya (Japão), 80 PTS3.º Martin Sonka (República Checa), 68 PTS