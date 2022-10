MC JW vence título nacional do Red Bull FrancaMente

Foi uma noite quente no Capitólio, com o público a encher por completo a sala e a corresponder com entusiasmo às sucessivas batalhas na luta pelo título nacional do Red Bull FrancaMente. Obrigando a um desempate, a finalíssima acabou por coroar por unanimidade o MC JW – juntando Portugal e Brasil numa sessão memorável.

Chamou à atenção desde a primeira batalha e muitos apontavam-no como favorito. JW destacou-se no improviso das rimas da edição de 2022 do Red Bull FrancaMente e levou no último fim-de-semana (15 de outubro) o título de Campeão Nacional. A procura dos novos talentos do Rap acabou por se viver numa escala lusófona, com a bandeira do Brasil a ser orgulhosamente envergada no momento da consagração.

Originário de Belo Horizonte, João Victor aka "JW" tem 20 anos – os últimos cinco passados em Portugal. Com a medalha ao peito, deixou uma mensagem de incentivo à comunidade: "Muitos não nos dão valor, porque não estamos nos grandes holofotes e por isso acham que não somos artistas. Mas nós estamos a fazer arte e eu vim aqui hoje para provar isso mesmo!". Quanto ao significado pessoal desta conquista, JW não esconde que "esta vitória representa a realização de um sonho. O freestyle teve o papel de salvar a minha vida, mudar a minha perceção do mundo e fez com que eu visse um outro sentido em tudo ao meu redor!"

Num ambiente quente e intimista, a sala do Capitólio, em Lisboa, revelou-se uma escolha perfeita para o momento alto do Red Bull FrancaMente 2022. Com a condução e inspiração de Sam The Kid, um total de 16 finalistas apurados à escala nacional mostraram as suas rimas em sucessivas batalhas. Para chegar ao título, JW começou por superar Leo nos oitavos de final, continuando um percurso invicto que teve pela frente ainda Notorious BAG, Dyabetik e – por fim – Pestana. Criatividade, ritmo, flow, improviso e valor poético foram as principais qualidades observadas pelo painel de jurados composto por Eva Rap Diva, Perigo Público, Mundo Segundo, Gson (Wet Bed Gang) e Regula.

Com duas edições já realizadas no nosso país, este evento é inspirado no lendário Red Bull Batalla, nascido em 2005 em Porto Rico e responsável nos últimos 15 anos por uma forte dinâmica que uniu os vários países do mundo hispânico. Como prémio, MC JW vai viver uma viagem inesquecível com destino à Cidade do México, para assistir precisamente à Final Mundial do Red Bull Batalla.