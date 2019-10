Nani integra júri da final mundial do Red Bull Street Style

O português Nani é a mais recente confirmação no painel de jurados da final mundial do Red Bull Street Style, o torneio de habilidades promovido pela marca de bebidas energéticas que terá a sua decisão a 15 de novembro, em Miami. Pela primeira vez na papel de júri, o jogador do Orlando City irá ajudar a escolher o rei e a rainha do futebol freestyle nesta competição, que juntará nos Estados Unidos representantes de 50 países.





"Saber que vou poder assistir em Miami aos truques dos melhores especialistas do mundo de futebol freestyle é algo que me entusiasma. Com tanto talento em cima do palco, estou certo que tenho em mãos uma missão bastante complicada! O mais importante é que cada um dê o seu melhor e acredite nos seus sonhos, é isso que eu próprio tenho feito ao longo da minha carreira", declarou o internacional português.Organizada sob a égide da Associação Internacional de Futebol Freestyle (WFFA), a final mundial irá disputar-se com o lema "três minutos, dois jogadores, uma bola" e irá disputar-se no RC Cola Plant de Miami, um espaço onde a cultura urbana ganha vida própria em cada canto. Com arranque marcado pelas duas horas da madrugada (de dia 16, hora portuguesa), a competição poderá ser seguida no site oficial