Norte-americanos desafiam o impossível e trocam de avião em pleno voo

A ideia estava na mente dos norte-americanos Luke Aikins e Andy Farrington há vários meses, os preparativos foram feitos e o grande dia chegou esta segunda-feira. No Arizona, durante a tarde, os dois experientes pilotos, primos de uma família com forte tradição na aeronáutica, iam tentar aquilo que nunca antes tinha sido feito: saltarem de um avião e, em pleno voo, conseguirem fazer uma troca de aeronaves. No final, o balanço não foi totalmente satisfatório, já que apenas Luke Aikins conseguiu entrar no Cessna 182 do seu parceiro, mas a verdade é que este foi o primeiro passo para mostrar que, sim, é possível fazer este tipo de loucuras.Modificados precisamente para este evento, com uma maior resistência à deslocação do ar como principal atributo diferenciador, os Cessna 182 foram elevados aos 4200 metros de altitude, antes de, a uma velocidade de 220km/hora, Luke e Andy se lançarem em busca da aeronave do parceiro. Foi tudo feito ao segundo, para que as chances de sucesso fossem mais elevadas, mas a verdade é que o Cessna no qual Andy deveria ter 'aterrado' perdeu o controlo e a missão ficou logo comprometida. Ainda assim, como tudo foi feito seguindo normas de segurança apertadas, o piloto acabou por aterrar são e salvo, depois de ter utilizado o paraquedas que tinha consigo. Já o avião tinha também um sistema de segurança que acionou um paraquedas especial que minimizou os danos no embate com o solo.Isto fez com que nenhum dos pilotos, ou qualquer elemento da equipa, sofresse qualquer tipo de ferimento.