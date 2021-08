Ópera de Oslo recebeu inédita exibição do Red Bull Cliff Diving World Series

Antes do regresso à competição, previsto para 28 de agosto, Oslo recebeu um evento de demonstração que poderá dar origem a futuras etapas do Red Bull Cliff Diving World Series. A ação decorreu numa localização inédita, o edifício da ópera da capital norueguesa, e as imagens, como seria de esperar, são impressionantes.





Este evento de exibição contou com a presença dos romenos Constantin Popovici e Catalin Preda - para lá da espanhola Celia Fernandez - e serviu para 'compensar' o facto de a etapa que estava prevista para este ano ter sido cancelada devido aos condicionalismos relacionados com a atual pandemia (restrições de viagens). Por isso, ao invés de juntar todos os craques, o Red Bull Cliff Diving World Series decidiu chamar os dois romenos e a espanhola para testar o ambiente, num espectáculo único a partir de uma plataforma de 27 metros montada junto ao edifício da ópera de Oslo.Com o calendário 'mexido', a ação voltará agora no final deste mês, com a etapa na velha ponte de Mostar, na Bósnia e Herzegovina.12 junho | São Rafael, FRANÇA14 agosto | etapa de exibição | Oslo, NORUEGA28 agosto | Mostar, BÓSNIA E HERZEGOVINA12 setembro | Downpatrick Head, IRLANDA26 setembro | Polignano a Mare, ÍTALIA16 outubro | Baku, AZERBAIJÃO1º Catalin Preda, 446.70 pts2º Gary Hunt, 429.35 pts3º Constantin Popovici, 400.40 pts4º Carlos Gimeno, 387.00 pts5º Alessandro De Rose, 365.60 pts6º Andy Jones, 348.70 pts7º David Colturi, 346.50 pts8º Michal Navratil, 338.65 pts9º Oleksiy Prygorov, 301.20 pts10º Nathan Jimerson, 285.75 pts1º Rhiannan Iffland, 376.45 pts2º Molly Carlson, 313.30 pts3º Jessica Macaulay, 300.55 pts4º Maria Paula Quintero, 287.35 pts5º Xantheia Pennisi, 284.40 pts6º Eleanor Smart, 281.20 pts7º Anna Bader, 257.95 pts8º Yana Nestsiarava, 257.60 pts9º Iris Schmidbauer, 219.65 pts10º Ginni Van Katwijk, 219.55 pts