Porto recebe Final Nacional do Red Bull BC One este sábado

Assinalando um regresso aos eventos presenciais, os fãs do Breaking têm este fim-de-semana (10 e 11 setembro) bons motivos para celebrar: chegou a tão aguardada final nacional do Red Bull BC One. A ação decorre no Silo Auto, em plena baixa portuense, um cenário inspirador para apurar os melhores B-Boys e B-Girls para a Final Mundial da Polónia.



O emblemático Silo Auto, em pleno centro do Porto, é há muito um ponto incontornável da cultura urbana local, com uma enorme afinidade com o mundo da dança. Razões mais do que suficientes para transformar este spot no palco da mais importante competição internacional de Breaking – o Red Bull BC One. A final nacional está agendada para o próximo sábado, com sucessivas batalhas entre as 18 e as 21 horas.





Portugal faz parte de um mapa de 30 países que apura representantes para a final mundial do Red Bull BC One, que irá decorrer na cidade polaca de Gdansk, nos dias 5 e 6 de novembro. É o regresso da competição à Europa, depois de nos últimos anos ter visitado os cinco continentes, de Tóquio a Nova Iorque, passando pelo Rio de Janeiro e Paris. O título vai ser disputado por um Top 16 masculino e feminino.A primeira fase da competição (10 de setembro) é uma qualificação à porta fechada, que tem como objetivo envolver os melhores talentos e apurar os melhores B-Boys (8 Wildcards e 8 Selecionados) e B-Girls (1 Wildcard e 3 Selecionadas). Só estes avançam para a Final Nacional (11 de setembro). Nos diferentes momentos, a qualidade, criatividade e dinâmica dos atletas será avaliada por um júri de três elementos com créditos firmados na modalidade ao nível internacional.O Red Bull BC One tem sido nos últimos 20 anos o grande palco internacional de uma modalidade que está em crescendo. O Breaking, uma das várias formas de expressão das danças urbanas, é um movimento cultural iniciado nos anos 80 do século passado nas ruas de Nova Iorque e que rapidamente se expandiu por todo o mundo. A maior e mais prestigiada competição mundial de Breaking 1v1 tem envolvido ao longo dos anos as referências da cena nacional, com os b-boys Bruce Almighty e Lagaet e a b-girl Vanessa a levarem bem longe as cores de Portugal. Na final mundial de 2020, o título masculino foi para o B-Boy Shigekix (Japão) – o mais novo de sempre a vencer a competição – enquanto que nas mulheres a B-Girl Kastet (Rússia) conseguiu a revalidação do título conquistado em 2019 na Índia.