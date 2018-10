Portugal junta-se ao Red Bull Escape Room World Championship

Decorre no mês de novembro, em três etapas, a fase de qualificação portuguesa para o Red Bull Escape Room World Championship, um campeonato no qual Portugal entra pela primeira vez.O nosso país junta-se desta forma a mais 24 outras nações que já têm presença garantida no evento, onde só as mentes mais brilhantes vão vingar. A participação está aberta a maiores de 16 anos, num formato de equipas de quatro elementos, estando as vagas limitadas a 160.O apuramento online das equipas portuguesas já começou, com o registo obrigatório no site do evento . Já as três fases de qualificação presenciais vão decorrer em Lisboa, na Universidade Nova (dias 5 e 6 de novembro), Instituto Superior Técnico (dias 8 e 9 de novembro) e na Lisbon Games Week (de 15 a 18 de novembro).A equipa vencedora das complicadas qualificações nacionais garante o apuramento para a final, que decorre em março, num local secreto.