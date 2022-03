Portugal marca presença no regresso do Red Bull Paper Wings 2022

O Campeonato do Mundo de Aviões de Papel está de volta e Portugal marca presença entre os 62 países eleitos. O périplo do Red Bull Paper Wings 2022 arranca no Algarve e junta os melhores talentos numa final nacional em Lisboa, naquela que será a rampa de lançamento para a final mundial da Áustria. A novidade deste ano é o apuramento dos melhores acrobatas no TikTok.

Nasceu em 2006 e desde então não tem parado de crescer. O Red Bull Paper Wings é reconhecido pela "Paper Aircraft Association" como o Campeonato do Mundo de Aviões de papel, seguindo regras também reconhecidas pelo Guinness World Record. Portugal está entre os 62 países que participam em 2022 em mais uma edição da competição, com a primeira etapa de qualificação agendada para amanhã. O ponto de encontro é o pavilhão desportivo da Universidade do Algarve, com o check-in a arrancar pelas 13 horas.

Este desafio é exclusivo para estudantes universitários, com um total de 490 qualificações previstas, em 62 países, nos quatro cantos do globo. Em Portugal vão existir seis etapas, em universidades de norte a sul do país. Já a final nacional, de onde sairão os nossos representantes para a final mundial, será dia 9 de abril em Lisboa.

A grande novidade deste ano é a disputa de uma das categorias – a acrobacia – através da plataforma TikTok (até 21 de abril). Esta é a única vertente em que os "engenheiros" aeroespaciais amadores poderão utilizar tesoura, cola e outros materiais. Nas categorias presenciais de distância (atual recorde: 56,61 metros) e duração do voo (atual recorde: 13,33 segundos), a base é uma simples folha de papel.

As inscrições para o Red Bull Paper Wings estão abertas em www.redbullpaperwings.com, devendo os interessados (maiores de 18 anos) selecionar Portugal e fazer "login".

A final mundial reúne, entre 12 e 14 de maio, as equipas vencedoras de cada país e decorre num cenário de sonho para os apaixonados dos céus - o Hangar 7. Situado no aeroporto de Salzburgo (Áustria), esta estrutura de arquitectura vanguardista é um espaço de ação e cultura decorado com uma impressionante coleção de autênticas glórias da aviação de todos os tempos. O campeão mundial de cada categoria ganha uma experiência de fim-de-semana com os famosos Flying Bulls.

QUALIFICAÇÕES NACIONAIS:

10 MARÇO \ UNIVERSIDADE DO ALGARVE (Pavilhão ESEC)

16 MARÇO \ UNIVERSIDADE DO PORTO (FEUP)

FINAL NACIONAL:

9 ABRIL \ LISBOA

FINAL MUNDIAL:

MAIO \ ÁUSTRIA, Salzburgo, Hangar 7