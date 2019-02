Red Bull Air Race: Abu Dhabi recebe arranque da época

Estão a chegar as emoções do Red Bull Air Race Estão a chegar as emoções do Red Bull Air Race

A carregar o vídeo ...

Arranca já este fim de semana, em Abu Dhabi, a primeira etapa do Red Bull Air Race, o campeonato que ano após ano reúne os verdadeiros ases dos ares. Tendo como pano de fundo as águas azul turquesa do Golfo Pérsico e os imponentes arranha céus de Abu Dhabi, a etapa inaugural do campeonato começa na sexta-feira, com a disputa dos treinos livres e qualificações, ficando reservada para sábado a disputa das rondas decisivas da prova.Primeira de oito etapas que compõem o campeonato - que poderá ser seguida em www.redbullairrace.com -, Abu Dhabi será palco do primeiro teste ao checo Martin Sonka, que esta temporada terá como missão defender o estatuto de campeão do Mundo.8 e 9 fevereiro: Emiratos Árabes Unidos, Abu DhabiLocalização e data a confirmar: Europa15 e 16 junho: Rússia, Kazan13 e 14 julho: Hungria, Budapeste7 e 8 setembro: Japão, ChibaLocalização e data a confirmar: Ásia19 e 20 outubro: Estados Unidos da América, Indianápolis8 e 9 novembro: Arábia Saudita(Master Class)Cristian Bolton (Chile)Mikael Brageot (França)Kirby Chambliss (Estados Unidos da América)Matthias Dolderer (Alemanha)Michael Goulian (Estados Unidos da América)Matt Hall (Austrália)Nicolas Ivanoff (França)Petr Kopfstein (República Checa)François Le Vot (França)Pete McLeod (Canadá)Yoshihide Muroya (Japão)Ben Murphy (Reino Unido)Martin Sonka (República Checa)Juan Velarde (Espanha)(Challenger Class)Mélanie Astles (França)Florian Berger (Alemanha)Kenny Chiang (China)Kevin Coleman (Estados Unidos da América)Dario Costa (Itália)Luke Czepiela (Polónia)Patrick Davidson (África do Sul)Daniel Ryfa (Suécia)Baptiste Vignes (França)Sammy Mason (Estados Unidos da América)Patrick Strasser (Áustria)Vito Wyprächtiger (Suíça)