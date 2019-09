Red Bull Air Race: Chiba vai coroar o novo campeão

Martin Sonka, Matt Hall e Yoshihide Muroya. Um destes três ases dos ares sairá do próximo fim de semana como novo campeão mundial do Red Bull Air Race, o campeonato de acrobacias aéreas mais famosos do Mundo. A derradeira etapa está marcada 7 e 8 de setembro, na cidade japonesa de Chiba, à qual Sonka chega com 65 pontos, mais 4 do que Hall e 10 do que Muroya, que nesta etapa atuará em casa.





Todos têm chances matemáticas de serem campeões, mas apenas Martin Sonka e Matt Hall dependem apenas de si, já que Muroya terá de fazer um fim de semana perfeito (vitória na prova e também nas qualificações) e esperar que os seus dois rivais tenham dias menos bons. Ainda assim, o nipónico não parece pressionado. "Sei que os fãs estão à minha espera em Chiba. Isso pode ser visto como uma forma de pressão, mas eu prefiro pensar que a sua presença vai trazer-me sobretudo mais poder. É tudo uma questão de encarar como queremos receber esta energia", declarou.Toda a ação em Chiba pode ser acompanha em direto em www.redbullairrace.com , com as qualificações a decorrem no sábado (7 de setembro) e as finais no domingo (8 de setembro).