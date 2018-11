Red Bull Air Race: Martin Sonka é o novo campeão

E chegou ao fim mais uma temporada da Red Bull Air Race. Depois de sete etapas repletas de emoção, a decisão foi este fim de semana em Fort Worth, no Texas, de onde saiu o checo Martin Sonka como novo campeão.O piloto de 40 anos, que venceu a última etapa realizada em Portugal, no ano passado, triunfou nos Estados Unidos ao fazer o percurso final em 52,796 segundos, levando a melhor sobre Matt Hall (53,100) e Kirby Chambliss (54,064), sucedendo a Yoshihide Muroya enquanto campeão do circuito de acrobacias mais importante do Mundo.Segundo no campeonato à entrada para esta ronda, com menos 5 pontos do que o 'anfitrião' Michael Goulian, Sonka acabou por afastar o norte-americano do título logo nas meias-finais, quando venceu no mano a mano com cinco segundos de avançado, quatro deles fruto de penalizações. Afastado o mais forte rival, o checo seguiu para a final ainda com a pressão de ter de dar o seu melhor, pois estava ainda na luta o australiano Matt Hall, e acabou por não facilitar, vencendo com uma prova praticamente perfeita.Na categoria de promoção, a Challenger Class, o título foi para o polaco Luke Czepiela, numa luta com o alemão Florian Berger que apenas foi decidida após aplicação dos critérios de desempate previstos nos regulamentos, já que ambos os pilotos terminaram com 36 pontos.Terminada mais uma época, a Red Bull Air Race volta em 2019, com um calendário de corridas a anunciar em breve.1.º Martin Sonka, 80 pontos2.º Matt Hall, 753.º Michael Goulian, 734.º Mika Brageot, 415.º Yoshihide Muroya, 406.º Kirby Chambliss, 347.º Ben Muphy, 298.º Pete McLeod, 279.º Juan Velarde, 2410.º Nicolas Ivanoff, 22