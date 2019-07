Red Bull Air Race: Matt Hall vence na Hungria e relança luta pelo título

Vai ser uma luta até à última pelo título da presente temporada do Red Bull Air Race, com três pilotos a entrarem na derradeira etapa, a disputar no Japão, com chances de serem campeões: Martin Sonka, Matt Hall e Yoshihide Muroya.Um cenário que ficou 'desenhado' nos céus húngaros, com o lago Balaton como pano de fundo, onde Matt Hall venceu à frente de Pete McLeod e Ben Murphy. Uma pódio improvável, no qual não entraram nem Martin Sonka como Yoshihide Muroya, ainda que as sensações tenham sido bem distintas para ambos.O primeiro ainda foi à final 4, depois de ter comandado desde as qualificações, mas acabou apenas em quarto ao penalizar num dos pórticos, ao passo que o segundo viveu uma etapa autenticamente para esquecer, já que não passou sequer da primeira ronda, ficando apenas no 12.º posto.Com isto tudo, e pese embora a desilusão de uma final falhada, Sonka saltou para a liderança graças aos 21 pontos amealhados - tem agora 65 -, ultrapassando o nipónico, que com apenas 2 pontos deu um trambolhão do primeiro para o terceiro posto, agora com 55 pontos. Entre os dois fica o vencedor Matt Hall, com 61 pontos.Será, então, neste cenário que a 7 e 8 de setembro se disputará a derradeira etapa, com Chiba a servir de palco numa luta entre Sonka, Hall e Muroya, que nesta etapa terá do seu lado o factor casa. Será suficiente?1.º Martin Sonka, 65 PTS2.º Matt Hall, 61 PTS3.º Yoshihide Muroya, 55 PTSEmiratos Árabes Unidos, Abu Dhabi | 8 e 9 fevereiroRússia, Kazan | 15 e 16 junhoHungria, Budapeste | 13 e 14 julhoJapão, Chiba | 7 e 8 setembro