Red Bull Air Race: Tudo para decidir no Texas

1º Michael Goulian, 70 pontos

2º Martin Sonka, 65

3º Matt Hall, 63

4º Mika Brageot, 36

5º Yoshihide Muroya, 34

6º Pete McLeod, 27

7º Kirby Chambliss, 25

8º Ben Muphy, 22

9º François Le Vot, 21

10º Nicolas Ivanoff, 20

É já este fim de semana que chega ao fim mais uma temporada do Red Bull Air Race e nada melhor do que uma última etapa ainda com o campeonato em jogo. E mais: com três pilotos ainda com chances matemáticas que alcançar o lugar mais alto no campeonato de acrobacias mais famoso do Mundo. O cenário desta batalha será a Texas Motor Speedway, em Fort Worth, que entre 17 e 18 de novembro receberá os ases dos ares.Na frente do campeonato está o 'anfitrião' Michael Goulian, com 70 pontos, com 5 de avanço para Martin Sonka e 7 para Matt Hall, pelo que a derradeira etapa do circuito promete efetivamente emoções fortes, havendo até a possibilidade de suceder um empate no final desta finalíssima, algo que curiosamente sucedeu na temporada passada.