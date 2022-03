Red Bull Basement: norte-americanas vencem Final Mundial na Turquia

Um total de 44 equipas dos quatro cantos do planeta participaram no último fim-de-semana em Istambul, na Turquia, na Final Global do Red Bull Basement. A vitória neste evento internacional direcionado a jovens empreendedores, acabou por ir para uma dupla norte-americana da Universidade do Arizona, que apresentou uma ferramenta de estudo inovadora. Portugal alinhou com uma equipa do ISCTE.

A última edição do Red Bull Basement veio incrementar o espírito empreendedor em universidades de todo o Mundo e o resultado foram mais de quatro mil projetos desenvolvidos por estudantes universitários de 43 nacionalidades. As melhores 44 ideias foram apresentadas no último fim-de-semana (25 a 27 de março) em Istambul, na Turquia, durante a Final Global do evento.

Focados em resumir, numa curta apresentação (pitch) de cinco minutos, todas as virtudes do seu projeto, os participantes viveram uma experiência única. A interação e as sessões colaborativas estiveram em destaque, enriquecendo os conhecimentos dos estudantes com os testemunhos de um conjunto de mentores de diferentes áreas. Foi o caso de Kudzi Chikumbu, especialista na criação de conteúdos digitais e de Mathias Haas, o fundador da rede SuperSocial. Um dos momentos altos e mais surpreendentes foi protagonizado pela atleta de parkour e freerunning Hazal Nehir, que presenteou as equipas com um intenso workshop.

Os grandes vencedores foram a dupla Brinlee Kidd e Sylvia Lopes, da Universidade do Arizona (Estados Unidos da América), que apresentaram uma ideia que pode revolucionar a forma de estudar: uma ferramenta onde os utilizadores descarregam em tempo real os seus apontamentos, gerando resumos acessíveis a toda a comunidade. A aplicação "Jotted" foi a mais votada pelo júri composto por Sam Jones (CEO Gener8), Marcus Kennedy (Diretor Geral do departamento de Gaming e Esports da Intel), Manjula Lee (CEO da World Wide Generation e da plataforma G17Eco) e Ceri McCall(Vice Presidente de Marketing da NTT), e vai agora poder ir mais além graças aos apoios garantidos por este prémio.

Portugal marcou presença com a dupla Diogo Ramos e Sebastião Perestrelo, alunos do mestrado de Gestão de Empresas do ISCTE, que apresentaram em Istambul uma ideia que parte de simples borras de café para impulsionar a economia circular, contribuindo para um caminho mais sustentável e amigo do ambiente. Apesar de não terem regressado com a vitória, Diogo e Sebastião voltaram satisfeitos "O feedback que recebemos tanto do júri como dos outros participantes foi bastante positivo, no geral todos acharam a nossa ideia bastante interessante" referiram. "Foi uma experiência intensa e dinâmica, com várias atividades, incluindo workshops com mentores, com quem tivemos oportunidade de falar diretamente".