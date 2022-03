Red Bull BC One: Porto recebe os craques do breaking de olho na Final Mundial

A Invicta volta em 2022 a ser eleita a capital do breaking, ao receber no dia 30 de abril a Final Nacional do Red Bull BC One. Desta vez o palco escolhido foi o Hard Club, em plena Ribeira, um espaço onde os melhores B-Boys e B-Girls vão competir já com público a assistir. O objetivo é apurar os representantes portugueses para a Final Mundial de Nova Iorque.

A primeira fase da competição (29 de abril) é uma qualificação que acontece também na cidade do Porto , que tem como objetivo envolver os melhores talentos, fazendo uma triagem até estar encontrado o Top de 16 B-Boys (10 selecionados + 6 wildcards) e de 4 B-Girls (3 selecionadas + 1 wildcard) . Só estes avançam para a Final Nacional do dia seguinte. Nos diferentes momentos, a qualidade, criatividade e dinâmica dos atletas é avaliada por um júri de três elementos com créditos firmados na modalidade. Max será o anfitrião do serviço, enquanto a música fica a cargo do DJ Godzi.

Do Porto vão sair os nossos representantes para a final mundial do Red Bull BC One, que irá decorrer na cidade de Nova Iorque, no dia 12 de novembro. É o regresso da competição ao berço do Hip Hop, depois de no ano passado ter visitado a Polónia. O título vai ser disputado por um Top 16 masculino e um Top 16 feminino, de 30 países.

O Red Bull BC One tem sido nos últimos 20 anos o grande palco internacional de uma modalidade que está em crescendo. O breaking, uma das várias formas de expressão das danças urbanas, é um movimento cultural iniciado nos anos 80 do século passado nas ruas de Nova Iorque e que rapidamente se expandiu por todo o mundo. A maior e mais prestigiada competição mundial de breaking 1v1 tem envolvido ao longo dos anos as referências da cena nacional, com os b-boys Bruce Almighty e Lagaet e a b-girl Vanessa a levarem bem longe as cores de Portugal.

No ano passado, os cobiçados troféus da edição nacional do Red Bull BC One foram erguidos pelo B-Boy XXL e pela B-Girl Vanessa. Já os títulos mundiais foram para a B-Girl Logistx (EUA) e para o B-Boy Amir (Cazaquistão) .