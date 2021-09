Red Bull BC One: Vanessa e XXL representam Portugal na Final Mundial

O emblemático Silo Auto do Porto foi o cenário mais que perfeito para acolher no último sábado (11/9) a final nacional do Red Bull BC One. A nata do breaking português marcou presença, com 16 B-Boys e quatro B-Girls a mostrarem na arena toda a dinâmica da modalidade. O título feminino acabou nas mãos de Vanessa e o masculino foi entregue a XXL, estando assim encontrados os nossos representantes para a final mundial da Polónia.





A comunidade do breaking acolheu de braços abertos o regresso a Portugal do Red Bull BC One, agarrando com determinação a oportunidade de competir ao mais alto nível. Uma seleção de 16 B-Boys e quatro B-Girls marcaram assim presença na edição que decorreu no último sábado na cidade do Porto. O cenário escolhido foi o Silo Auto, em pleno centro do Porto, que é há muito um ponto incontornável da cultura urbana local, com uma enorme afinidade com o mundo da dança.Sempre numa lógica de batalhas com dois atletas, a competição foi subindo de tom, até à decisiva grande final. A qualidade, criatividade e dinâmica dos atletas foi avaliada por um júri de três elementos com créditos firmados na modalidade no plano nível internacional: os B-Boys Lagaet e Lilou (França) e a B-Girl Jazzy (Suíça).Superando na grande final a B-Girl Stereo, Vanessa conquistou no Porto o título nacional, depois de ter vencido em 2019 a final do Reino Unido. Aos 29 anos, a bailarina profissional de Leiria, mostrou-se satisfeita com esta conquista: "Treinei muito para aqui chegar e esse é mesmo o segredo, é o treino que faz a perfeição. Agora quero ir à final mundial lutar pelo título, é esse o meu objetivo – ser a melhor entre as melhores", explicou a Campeã. Já no setor masculino, a figura da noite foi o B-Boy XXL – um atleta muito experiente (32 anos) que se destaca claramente pela sua elevada estatura – 1,95 metros: "Sei que não sou o típico atleta de breaking, mas procuro tirar vantagem do meu tamanho e trabalho todos os dias nesse sentido. Estou muito orgulhoso de poder representar Portugal na final mundial do Red Bull BC One e sinto-me motivado para ir longe".O Red Bull BC One tem sido nos últimos 20 anos o grande palco internacional de uma modalidade que está em crescendo: o breaking. Portugal faz parte de um mapa de 30 países que apurou representantes para a final mundial, que vai decorrer na cidade polaca de Gdansk, nos dias 5 e 6 de novembro.