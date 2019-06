Red Bull Cliff Diving: Campeões arrasadores em Polignano a Mare

O britânico Gary Hunt e a australiana Rhiannan Iffland venceram este fim de semana a terceira etapa do Red Bull Cliff Diving, disputada na vila italiana de Polignano a Mare, ao assinaram performances praticamente perfeitas que lhes garantiram vitórias bastante destacadas em relação à concorrência. Esta foi a segunda vez na temporada que ambos os saltadores triunfaram, depois da vitória conseguida na etapa inaugural, em Palawaan, nas Filipinas - a segunda etapa, disputada na Irlanda, não contou para efeitos competitivos.Com 324 pontos conquistados, Iffland somou a sua terceira vitória consecutiva em solo italiano, um feito de assinalar, que junta ao seu currículo com 70% de vitórias (14 triunfos em 20 etapas). Registos que deixam a saltadora australiana visivelmente satisfeita, ainda que demonstre manter os pés bem assentes no chão (ou na plataforma...). "Estou muito feliz com este resultado, mas também consciente de que todas as minhas adversárias aqui presentes têm capacidade de chegar ao pódio. A grande diferença está na consistência que tenho conseguido manter", disse a saltadora de 27 anos, que bateu em itália a wildcard colombiana Maria Paula Quintero (278.95), de apenas 18 anos, e a bielorussa Yana Nestsiarava (278.15).Quanto a Gary Hunt, fechou o seu concurso com um total de 418.75 pontos, à frente de Andy Jones (368.75) e Michal Navratil (368.25), ainda que tenha admitido que a vitória foi complicada. "A competição foi muito dura e eu senti-me bem em cada salto, tinha a certeza que a vitória estava ao alcance e assim foi. Ainda assim, penso que a fasquia está a subir, com os meus adversários a apostarem em saltos mais complicados que acabaram por não render", disse.De Itália, o Red Bull Cliff Diving muda-se agora de armas e bagagens para os Açores, com o ilhéu de Vila Franca do Campo, na Ilha de São Miguel, a ser palco no dia 22 deste mês de uma das etapas mais acarinhadas pelos fãs e atletas.Masculinos1.º Gary Hunt, 400 pts2.º Andy Jones, 220 pts3.º Kris Kolanus, 200 pts4.º Jonathan Paredes, 190 pts5.º Michal Navratil, 170 ptsFemininos1.º Rhiannan Iffland, 400 pts2.º Yana Nestsiarava, 290 pts3.º Lysanne Richard, 240 pts4.º Jessica Macauly, 200 pts5.º Maria Paula Quintere, 160 pts