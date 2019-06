Red Bull Cliff Diving: Craques dos saltos já estão nos Açores

Já está tudo preparado em São Miguel (Açores) para receber a quarta etapa do Red Bull Cliff Diving World Series. Uma vez mais com ilhéu de Vila Franca do Campo como palco - é o oitavo ano consecutivo que o campeonato passa pelos Açores -, a ação começa já na sexta-feira, com a disputa dos saltos preliminares diretamente das rochas, caraterística que faz já parte do ADN da etapa açoriana e evoca as origens da modalidade.





A hora das decisões fica marcada para sábado, com a disputa da terceira ronda e das finais, desta feita a partir das plataformas colocadas a 27 (para os homens) e 21 metros (para as senhoras), onde Gary Hunt e Rhiannan Iffland jogarão todos os seus trunfos para manterem as respetivas lideranças no campeonato - ambos com 400 pontos.De notar que toda a ação desta etapa açoriana do Red Bull Cliff Diving poderá ser seguida através da Red Bull TV , a partir das 14:30h de sábado (22 de junho) e também na SIC Radical, a partir das 13:55h.