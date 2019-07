Red Bull Cliff Diving: Gary Hunt e Rhiannan Iffland continuam a arrasar

O Red Bull Cliff Diving conheceu este fim de semana um novo cenário, mas a história continua a ser a mesma das anteriores etapas: vitórias para britânico Gary Hunt e a australiana Rhiannan Iffland. O palco de nova conquista desta dupla foi o Líbano, com Beirute a assistir a nova demonstração de qualidade e classe dos atuais campeões, que parecem cada vez mais embalados para o revalidar do título.Numa etapa marcada pela forte agitação marítima - que levou mesmo ao cancelamento da segunda ronda -, Hunt triunfou desde a plataforma dos 27 metros com 369.50 pontos, superando o norte-americano David Colturi (329.40) e o surpreendente romeno Catalin Preda (322.75). Hunt, refira-se, alcançou duas nota 10 nesta etapa.Já nas senhoras, a 21 metros, Rhiannan Iffland fez três saltos com nota máxima e venceu com 306.15 pontos, bem à frente da mexicana Adriana Jimenez (251.85) e da bielorrussa Yana Nestsiarava (242.25).Com estas vitórias, Hunt e Iffland ficam a um pequeno passo do título, já que têm até ao momento 800 pontos, mais 340 do que os segundos classificados das respetivas categorias, isto quando faltam disputar apenas duas etapas (Mostar e Bilbau). De resto, de notar que nos homens apenas Jonathan Paredes ainda tem chances matemáticas de ser campeão, ainda que para tal seja necessária uma autêntica hecatombe do britânico Hunt.13 abril | Palawaan, FILIPINAS12 maio | Dublin, IRLANDA2 junho | Polignano a Mare, ITÁLIA22 junho | S. Miguel, Açores, PORTUGAL14 julho | Beirute, LÍBANO24 agosto | Mostar, BÓSNIA E HERZEGOVINA14 setembro | Bilbau, ESPANHA1.º Gary Hunt, 800 pts2.º Jonathan Paredes, 460 pts3.º Andy Jones, 380 pts1.º Rhiannan Iffland, 800 pts2.º Yana Nestsiarava, 460 pts3.º Jessica Macauly, 430 pts