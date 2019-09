Red Bull Cliff Diving: Gary Hunt e Rhiannan Iffland vencem no adeus de Orlando Duque

Basicamente, foi mais do mesmo na derradeira etapa da temporada do Red Bull Cliff Diving World Series... Já campeões, o britânico Gary Hunt e a australiana Rhiannan Iffland até entraram sem pressão em ação em Bilbau, mas mesmo a 'feijões' não deixaram os seus créditos por mãos alheias e voltaram a bater toda a concorrência, fechando uma época de sonho com mais uma atuação de enorme valia. Perante 27 mil pessoas, junto ao emblemático Museu Guggenheim, a dupla campeã mundial apadrinhou com uma vitória inequívoca o adeus do colombiano Orlando Duque, nome lendário da modalidade que aos 45 anos decidiu dar por terminada uma carreira repleta de sucesso.Feliz com mais uma vitória, a sétima do ano, Iffland não poderia estar mais feliz. "Ainda me estou a beliscar para ter a certeza que alcancei mesmo este feito! Conseguir ter ânimo para dar o meu melhor quanto já tinha o título nas mãos não foi fácil, mas a fantástica energia do público e a presença dos meus amigos ajudou bastante", disse a australiana.Já Gary Hunt assumiu que foi importante voltar aos triunfos, depois de ter ficado atrás do romeno Constantin Popovici na ronda anterior. "Foi muito importante ganhar aqui, pois queria acabar a época da melhor forma. Quero continuar a quebrar barreiras e a chegar onde ninguém chegou neste desporto, é essa a minha motivação", declarou.De notar que a próxima temporada já tem datas marcadas, com os Açores a voltarem a estar no mapa do campeonato, com a etapa do Ilhéu de Vila Franca do Campo a estar agendada para 4 e 5 de setembro. Uma ronda na qual se espera, uma vez mais, saltos para mais tarde recordar.1.º Gary Hunt, 1060 pts2.º Jonathan Paredes, 750 pts3.º Andy Jones, 540 pts4.º Constantin Popovici, 470 pts5.º Michal Navratil, 460 pts1.º Rhiannan Iffland, 1.200 pts2.º Jessica Macaulay, 670 pts3.º Lysanne Richard, 660 pts4.º Yana Nestsiarava, 580 pts5.º Eleanor Townsend Smart, 500 pts