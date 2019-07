Red Bull Cliff Diving: Líbano recebe quinta etapa da época

Depois da etapa dos Açores, vencida pelos suspeitos do costume (o britânico Gary Hunt e a australiana Rhiannan Iffland), o Red Bull Cliff Diving World Series muda-se de malas e bagagens para uma visita inédita ao Líbano.A grande final está marcada para domingo, no bairro de Raouché, em Beirute, numa etapa que volta a ter a natureza como pano de fundo, com os atletas a saltarem da 'Rocha dos Pombos', uma formação de calcário que vai até aos 40 metros de altitude - as plataformas estão colocadas a a 27 (masculinos) e 21 (femininos) metros de altura.Tudo para seguir a par e passo a partir das 15:30h de domingo (14 de julho) na Red Bull Tv ou no site oficial do Red Bull Cliff Diving 13 abril | Palawaan, FILIPINAS12 maio | Dublin, IRLANDA2 junho | Polignano a Mare, ITÁLIA22 junho | São Miguel, Açores, PORTUGAL14 julho | Beirute, LÍBANO24 agosto | Mostar, BÓSNIA E HERZEGOVINA14 setembro | Bilbau, ESPANHAMasculinos:1.º Gary Hunt GBR | 600 pontos2.º Jonathan Paredes MEX | 350 pts3.º Andy Jones EUA | 350 ptsFemininos:1.º Rhiannan Iffland AUS | 600 pontos2.º Lysanne Richard CAN | 370 pts3.º Jessica Macauly GBR | 360 pts