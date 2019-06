Red Bull Cliff Diving: Mau tempo condiciona saltos nos Açores

A etapa açoriana do Red Bull Cliff Diving deste ano teve de começar um dia antes do previsto, devido às condições atmosféricas que decidiram pregar uma partida à organização. Assim, ao contrário do inicialmente apontado, os primeiros saltos foram já feitos esta quinta-feira, com a disputa logo pela manhã das primeiras rondas masculina e feminina.





Uma ronda inaugural com saltos feitos a partir diretamente da rocha, na qual Jonathan Paredes foi o mais forte nos homens, ao registar 82.60 pontos, contra os 77 de Andy Jones e os 72.8 de Gary Hunt. Já nas senhoras Rhiannan Iffland, a líder do campeonato, confirmou a sua boa forma, ao registar 71.5 pontos, à frente de Eleanor Townsend Smart (61.1) e Lysanne Richard (55.90).A ação segue na sexta-feira, com a disputa da segunda ronda, ainda em horário sujeito a alterações em face das condições meteorológicas bastante instáveis da região.