Red Bull Cliff Diving: Mostar pode dar a conhecer novos campeões

Depois de uma pausa de mês e meio, volta este fim de semana a ação no Red Bull Cliff Diving World Series, com a realização da sexta etapa do calendário. Mostar, na Bósnia e Herzegovina, é o palco para esta ronda do campeonato, no qual muito está em jogo, desde a luta pelo título até à definição das vagas já tendo em vista a nova temporada.No que ao título diz respeito, tanto Gary Hunt como Rhiannan Iffland podem sair da Bósnia como novos campeões, precisando para tal apenas de repetir aquilo que fizeram em todas as rondas já disputadas: vencer. Ambos têm 800 pontos e uma vantagem de 340 para os segundos colocados, pelo que parece quase uma inevitabilidade serem coroados campeões do Red Bull Cliff Diving World Series.Para lá do título está também em jogo a qualificação para o próximo ano, com muitos nomes ainda a disputarem a sua presença no campeonato do próximo ano. Neste sentido, de notar que o top-5 masculino e feminino garantirá desde logo a sua presença em 2020, com os restantes cinco apurados de cada categoria a serem definidos por uma ponderação de resultados onde também entram as contas do Campeonato do Mundo e Taça do Mundo FINA.Tudo para seguir a par e passo no fim de semana, entre sexta-feira e sábado, na Red Bull TV 1.º Gary Hunt, 800 pts2.º Jonathan Paredes, 460 pts3.º Andy Jones, 380 pts4.º Michal Navratil, 370 pts5.º David Colturi, 310 pts1.º Rhiannan Iffland, 800 pts2.º Yana Nestsiarava, 460 pts3.º Jessica Macauly, 430 pts4.º Lysanne Richard, 370 pts5.º Adriana Jimenez, 340 pts