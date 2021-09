Red Bull Cliff Diving: Rhiannan Iffland e Gary Hunt dominam em ronda com festival de notas perfeitas

Duas semanas depois de Mostar, na Bósnia, Red Bull Cliff Diving World Series voltou este fim de semana à ação, com a disputa da quarta etapa da temporada, em Downpatrick Head, na Irlanda - um cenário inédito para este concurso. Foi um regresso aos cenários de natureza, numa etapa que obrigou a elite dos saltos para a água de grande altura a enfrentar as duras conduções do Atlântico.





Mesmo com a exigência adicional, face ao vento e a uma ondulação pouco consentânea com erros, a etapa irlandesa ficou marcada por um incrível número de notas 10 (23), mas a verdade é que os vencedores... foram mais do mesmo. Rhiannan Iffland e Gary Hunt confirmaram-se como os mais fortes do campeonato, triunfando sobre toda a concorrência, conseguindo desta forma reforçar os respetivos comandos no campeonato. Para Iffland, refira-se, foi a 11.ª vitória consecutiva, enquanto o gaulês rubricou a sua 41.ª vitória em provas do circuito mundial.A competição viaja dentro de duas semanas para a Itália (22 de setembro), mais concretamente para Puglia, onde será mantido um cenário de natureza em pleno Mediterrâneo.12 junho | São Rafael, FRANÇA14 agosto | Oslo, NORUEGA28 agosto | Mostar, BÓSNIA E HERZEGOVINA12 setembro | Downpatrick Head, IRLANDA22 setembro | Puglia, ITÁLIA26 setembro | Polignano a Mare, ITÁLIA1º Gary Hunt - FRA - 560 pts2º Constantin Popovici - ROU - 450 pts3º Catalin Preda (W) - ROU - 339 pts4º Alessandro De Rose - ITA - 314 pts5º Carlos Gimeno (W) - ESP - 232 pts6º David Colturi - USA - 204 pts7º Andy Jones - USA - 158 pts8º Michal Navratil - CZE - 155 pts9º Nikita Fedotov - RUS - 130 pts10º Oleksiy Prygorov (W) - UKR - 115 pts1º Rhiannan Iffland - AUS - 600 pts2º Jessica Macaulay - CAN - 420 pts3º Molly Carlson (W) - CAN - 346 pts4º Xantheia Pennisi (W) - AUS - 272 pts5º Eleanor Smart - EUA - 260 pts6º Adriana Jimenez - MEX - 189 pts7º Yana Nestsiarava - BLR - 160 pts8º Iris Schmidbauer - GER - 140 pts9º Maria Paula Quintero - COL - 139 pts10º Antonina Vyshyvanova - UKR - 96 pts