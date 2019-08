Red Bull Cliff Diving: Rhiannan Iffland e Gary Hunt são os novos campeões

A uma etapa do final do campeonato, estão já definidos os campeões de 2019 do Red Bull Cliff Diving World Series. São eles a australiana Rhiannan Iffland e o britânico Gary Hunt, atletas que dominaram praticamente de fio a pavio a temporada no campeonato de saltos para a água mais famoso do Mundo. A consagração de ambos sucedeu este fim de semana em Mostar, na Bósnia, numa etapa na qual houve, uma vez mais, emoção até final.Perante 20 mil espectadores, o pitoresco cenário bósnio assistiu a mais uma vitória de Rhiannan Iffland (triunfou em todas as etapas da época), com 358,05 pontos, à frente de Eleanor Townsend Smart (288,9) e Lysanne Richard (284,7). Um triunfo que permitiu à australiana, de 27 anos, cimentar a sua posição de lenda da modalidade, já que com este registo alcançou o quarto título de campeã consecutivo (vence sempre desde 2016)."Esta foi uma temporada mais tranquila. Nos anos anteriores sofri bastante com lesões e não consegui as marcas que queria. Quando vi o último conjunto de resultados do júri respirei de alivio e senti a energia da multidão – é de facto muito especial voltar a erguer o título", explicou a australiana, que até ao momento totaliza 1000 pontos, o máximo possível no campeonato.Já nos homens, Hunt não venceu pela primeira vez esta época, mas o segundo posto (426,9 pontos), logo atrás do romeno Constantin Popovici (448,9), permitiu-lhe celebrar o segundo título de campeão consecutivo, o oitavo da sua carreira. O britânico, de 35 anos, chegou aos 960 pontos, mais 370 do que Jonathan Paredes, uma vantagem que lhe permite também chegar a Bilbau, na última ronda, a 14 de setembro, já com o título na bagagem.